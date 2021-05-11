НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Житель Забайкалья сжег кладбище во время уборки

Источник:
Sibnet.ru
410 0
Фото: © Sibnet.ru

Житель Забайкалья отправился в субботу на кладбище, чтобы убрать могилу родственника. Но во время уборки сжег погост, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

За майские праздники в Забайкалье произошло 13 пожаров из-за желания жителей сжечь мусор или сухую траву. Один инцидент произошел в субботу на кладбище.

Житель города Сретенск отправился на кладбище, чтобы убрать могилу родственника перед Радоницей. Он собрал мусор в оградке и решил его здесь же сжечь.

Но от разведенного костра загорелась сухая трава вокруг, пожар охватил 1 гектар площади. Сгорела не только трава, но и могилы на кладбище. Поджигателя привлекли к административной ответственности, он оштрафован на сумму 2 тысячи рублей.

Желание людей убраться на участках с помощью огня дважды приводило к крупным пожарам в Омской области весной 2021 года. В первом случае разгоревшийся на сухой траве огонь спалил 25 строений в деревне Каракуль, а во втором случае — пять дачных домов в СНТ «Кедр».

Еще по теме
Госдуме предложат законопроект о сокрытии имени школьных стрелков
Число погибших в казанской школе увеличилось до 11
Мураховский извинился за испорченный День Победы
Подросток устроил стрельбу в казанской школе, есть жертвы
смотреть все
Забайкалье #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вакцину от COVID привезут на берег Байкала
Порядка 30 свидетелей допросят по делу бизнесмена Быкова
Фотограф снял красивые кадры ледяного Енисея на Таймыре
Фазель отчитался Путину о спортобъектах Омска и Новосибирска
Самое популярное
Игроки получили фотореалистичную Metro Exodus бесплатно
Вышла игра Resident Evil Village
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Кузбасс накрыло зеленой пылью
Обсуждение (0)
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

west_nik

Юрист по ходу ещё не отошла от пьяного кумара после майских праздников. Такие сказки гонит...

Uynachalnica

Депутаты в курсе! Остальным укажут на дверь!

Drronum

А сам извиниться за действия в 90х не желает?

Kam1kadze

Эксперты видимо не в курсе, что для инициализации оплаты сматфон необходимо разблокировать отпечатком...
Sibnet.Ru