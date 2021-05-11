Житель Забайкалья сжег кладбище во время уборки

Житель Забайкалья отправился в субботу на кладбище, чтобы убрать могилу родственника. Но во время уборки сжег погост, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

За майские праздники в Забайкалье произошло 13 пожаров из-за желания жителей сжечь мусор или сухую траву. Один инцидент произошел в субботу на кладбище.

Житель города Сретенск отправился на кладбище, чтобы убрать могилу родственника перед Радоницей. Он собрал мусор в оградке и решил его здесь же сжечь.

Но от разведенного костра загорелась сухая трава вокруг, пожар охватил 1 гектар площади. Сгорела не только трава, но и могилы на кладбище. Поджигателя привлекли к административной ответственности, он оштрафован на сумму 2 тысячи рублей.

Желание людей убраться на участках с помощью огня дважды приводило к крупным пожарам в Омской области весной 2021 года. В первом случае разгоревшийся на сухой траве огонь спалил 25 строений в деревне Каракуль, а во втором случае — пять дачных домов в СНТ «Кедр».