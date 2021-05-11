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Прохладная погода сохранится в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прохладная погода с дождями и мокрым снегом сохранится в Бурятии в течение недели. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, сообщила пресс-служба республиканского гидрометцентра.

В среду и четверг в республике ожидаются небольшие осадки. В большинстве районов — дождь, по серверу — мокрый снег. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

Температура ночью в ближайшие два дня будет держаться на отметках от 0 до 5 градусов выше нуля, по юго-западу и северу республики столбик термометра опустится до 6 градусов мороза. Днем в большинстве районов от 8 до 13 градусов тепла, по северной половине до +8.

В пятницу в Бурятии без осадков, ветер слабый. Температура ночью в большинстве районов от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. А днем ожидается небольшое потепление. Столбик термометра поднимется до 18 градусов.

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