Главу поселения в Омской области обвинили в халатности после пожара

Обвинение в халатности предъявлено главе Уленкульского поселения, в котором на прошлой неделе сгорела половина деревни, сообщило СУ СКР по Омской области.

Пожар произошел в деревне Каракуль в минувший четверг, 6 мая. По данным ГУ МЧС по Омской области, сгорели 25 строений – продуктовый магазин, 14 жилых домов и еще 10 построек.

«Глава сельской администрации не обеспечила первичные меры пожарной безопасности, а именно: не организовала создание системы оповещения в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, а также планирование, подготовку и проведение эвакуационных мероприятий», – сказано в сообщении следствия.

Кроме того, глава поселения не организовала обустройство противопожарных минерализованных полос вокруг деревни Каракуль и очистку территории населенного пункта от сухой травы.

На период следствия суд избрал главе администрации меру пресечения в виде запрета определенных действий. По статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» ей грозит крупный штраф, административный арест, обязательные или исправительные работы.