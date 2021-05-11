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Уровень воды в Томской области превысил опасные отметки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уровень воды в Оби достиг опасного уровня в районах населенных пунктов Колпашево, Молчаново и Никольское, сообщило во вторник ГУ МЧС по Томской области. Возможны переливы автодорог.

По информации МЧС, в районе города Колпашево уровень воды в реке превысил опасную отметку на 54 сантиметра. У села Молчаново – на 41 сантиметр, в районе села Никольского Кривошеинского района Томской области – на 81 сантиметр.

Согласно прогнозу ведомства, во вторник и среду на Оби в районе Колпашева продолжится подъем уровня воды. Возможны переливы автодорог Тискино – Старообрамкино и Тогур – Копыловка.

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