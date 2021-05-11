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Пьяная мать в Новосибирской области водила дочь по улице за волосы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео vk.com/overhear_iskitim

Пьяная жительница Искитима за волосы водила дочь-школьницу по центру города. Произошедшее попало на видео, инцидентом заинтересовалось СУ СКР по Новосибирской области.

«Неадекватная пьяная мамаша, в центре города возле полиции все идут мимо, даже объяснить не может, почему так себя ведет с ребенком. Спустя 10 минут криков в приемной полиции их все-таки сопроводили к инспектору ПДН», – написал автор видео в сообществе «Подслушано в Искитиме» в соцсети «ВКонтакте».

На видео показано, как мать ведет дочь за волосы по центральной улице. В ответ на замечания прохожих героиня ролика хамит и матерится.

По факту произошедшего начало доследственную проверку СУ СКР по Новосибирской области. «Действиям матери будет дана правовая оценка на предмет истязания в отношении ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказано в сообщении ведомства.

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