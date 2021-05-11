Новосибирский художник вошел в десятку самых дорогих в России

Художник из Новосибирска Артем Лоскутов оказался в списке десяти самых дорогих художников, он продал одну из своих работ за 10 тысяч долларов.

Согласно рейтингу РБК, Лоскутов оказался в десятке художников, которые дороже всех продали свои картины. У Лоскутова, который стал одним из идеологов абсурдной акции Монстрация и рисует картины дубинописью (полицейской дубинкой), одну из работ купили за 10 тысяч долларов. Это картина «Из черной резины сделана власть».

Также в 2020 году Лоскутов продал за 3 миллиона рублей картину «Беларусь». Половину суммы он направил на поддержку белорусов, пострадавших на протестных акциях.