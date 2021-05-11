НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирский художник вошел в десятку самых дорогих в России

Источник:
Sibnet.ru
214 0

Художник из Новосибирска Артем Лоскутов оказался в списке десяти самых дорогих художников, он продал одну из своих работ за 10 тысяч долларов.

Согласно рейтингу РБК, Лоскутов оказался в десятке художников, которые дороже всех продали свои картины. У Лоскутова, который стал одним из идеологов абсурдной акции Монстрация и рисует картины дубинописью (полицейской дубинкой), одну из работ купили за 10 тысяч долларов. Это картина «Из черной резины сделана власть».

Фото: © vk.com/artemloskutov

Также в 2020 году Лоскутов продал за 3 миллиона рублей картину «Беларусь». Половину суммы он направил на поддержку белорусов, пострадавших на протестных акциях.

Еще по теме
Новосибирец получил условный срок за призыв к беспорядкам на митинге
Томских сторонников Навального арестовали за организацию митинга
Сторонников Навального в Томске задержали за организацию митинга
Митинг танцоров: куда делись защитники Навального?
смотреть все
Новосибирск #Активисты #Искусство
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Эксперт по выживанию показал способы защиты от укуса клеща
Пьяная мать в Новосибирской области водила дочь по улице за волосы
Резвящегося медвежонка заметили в Барнауле
Волчица бродила по центру Красноярска
Самое популярное
Игроки получили фотореалистичную Metro Exodus бесплатно
Вышла игра Resident Evil Village
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Кузбасс накрыло зеленой пылью
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия отвергла причастность к новым кибератакам в США
Минприроды сообщило, когда в России закончатся нефть и газ
Глава ВОЗ заявил о выходе пандемии COVID на плато
Израиль нанес ракетные удары по палестинским городам
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
51
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
48
Центр Сталина построят в России
28
Путин заявил о нехватке рабочих рук в стране
26
Путин поздравил страну с Днем Победы
25
Шествие школьников с портретами Путина прошло в Иркутске
Sibnet.Ru