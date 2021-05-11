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Израиль нанес ракетные удары по палестинским городам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: https://www.flickr.com/people/45644610@N03 / CC BY-SA 3.0

Самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают наносить ракетные удары сразу по нескольким городам сектора Газа в ответ на обстрелы со палестинских боевиков.

«К настоящему моменту более 150 ракет выпущено из сектора Газа по израильской территории, десятки из них перехвачены системой ПВО "Железный купол". Армия обороны Израиля начала волну атак на террористические цели в секторе Газа», — приводит ТАСС заявление израильских военных.

Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам». Там заявили, что это ответ на «агрессию против священного города» Иерусалим и на «преследование нашего народа в Шейх Джаррахе и мечети Аль-Акса».

В ответ Израиль начал «волну ударов» по сектору Газа. По последним данным, в результате авианалета ЦАХАЛ погибли 20 человек, и 65 — пострадали. Как сообщил РИА Новости представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кидра, среди убитых девять детей и одна женщина.

В Израиле несколько дней продолжаются столкновения в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца, в ночь на воскресенье в стычках палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300.

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