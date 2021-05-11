Вышел тизер второго сезона фэнтезийного сериала «Рагнарек»

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Тизер второго сезона норвежского сериала «Рагнарек» опубликован на YouTube, премьера фэнтези запланирована на 27 мая.
Первый сезон «Рагнарека» вышел в январе 2020 года. Действие сериала разворачивается в вымышленном норвежском городе Эдда в Западной Норвегии, который страдает от изменения климата и промышленного загрязнения, вызванных заводами, принадлежащих одной из богатейших семьей Йотул. Им бросает вызов Магне, подросток, который узнает, что является воплощением бога грома и молний Тора.
Вот втором сезоне, как и в первом, будут шесть эпизодов. Главную роль в сериале играет Дэвид Стакстон. В новом тизере появляется герой Стакстона, который сообщает, что у него появится соратник.
UynachalnicaГде Петров и Боширов в это время были?
DrronumА сам извиниться за действия в 90х не желает?
Kam1kadzeЭксперты видимо не в курсе, что для инициализации оплаты сматфон необходимо разблокировать отпечатком...
creНеужели Израиль будет прислушиваться к требованиям каждого мелкого руководителя чужой страны?