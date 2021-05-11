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Вышел тизер второго сезона фэнтезийного сериала «Рагнарек»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Тизер второго сезона норвежского сериала «Рагнарек» опубликован на YouTube, премьера фэнтези запланирована на 27 мая.

Первый сезон «Рагнарека» вышел в январе 2020 года. Действие сериала разворачивается в вымышленном норвежском городе Эдда в Западной Норвегии, который страдает от изменения климата и промышленного загрязнения, вызванных заводами, принадлежащих одной из богатейших семьей Йотул. Им бросает вызов Магне, подросток, который узнает, что является воплощением бога грома и молний Тора.

Вот втором сезоне, как и в первом, будут шесть эпизодов. Главную роль в сериале играет Дэвид Стакстон. В новом тизере появляется герой Стакстона, который сообщает, что у него появится соратник.

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