Россия отвергла причастность к новым кибератакам в США

Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую энергетическую компанию Colonial Pipeline, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретаря президента прокомментировал слова президента США Джо Байдена, что связанное с этой атакой вирусное программное обеспечение может находиться в России.

«США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос, готова ли Москва взаимодействовать с Вашингтоном по этому делу.

Ранее Байден заявил, что у американских разведслужб нет никаких свидетельств того, что Россия причастна к атаке на Colonial Pipeline, но есть свидетельства, что вирус-вымогатель находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».

Как заявили ранее в Colonial Pipeline, речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в понедельник сообщила, что кибератаку, по мнению властей США, совершили уголовные элементы - группа хакеров, именующая себя DarkSide, а не какое-то государство.