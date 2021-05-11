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Леонардо ДиКаприо показал себя в новой роли фильма Скорсезе. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: El Informador Digital / Attribution License

Актер Леонардо ДиКаприо опубликовал первый кадр из нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», на фото он сидит за столом с актрисой Лили Гладстоун.

Действие фильма развивается в 1920-х годах вокруг индейского племени осейдж. Коренных жителей США убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив нефть. Массовые убийства осейджей привлекают внимание ФБР, и оно приступает к расследованию.

Леонардо ДиКаприо в фильме сыграл племянника влиятельного фермера Эрнеста Буркхарта, Лили Гладстоун — в роли Молли Кайл. Также в фильме снимаются Джесси Племонс, Роберт Де Ниро, Пэт Хили, Танту Кардинал.

Фото: © leonardodicaprio, instagram.com/leonardodicaprio

Поначалу планировалось, что съемки «Убийц цветочной луны» начнутся в марте 2020 года, но их пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Дата выхода нового фильма Скорсезе пока неизвестна.

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