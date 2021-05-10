Путин раскрыл результаты своего теста на антитела к коронавирусу

Вакцинацию от коронавируса прошли уже порядка 21,5 миллиона россиян, заявил президент России Владимир Путин. Он также раскрыл результаты своего теста на антитела к коронавирусу.

«У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране», — приводит ТАСС слова президента.

Путин призвал граждан страны, не теряя времени, принять участие в вакцинации от коронавируса. «Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, делать прививку», — обратился российский лидер к людям.

Президент сообщил, что 9 мая сдал тест на антитела к коронавирусу, «Результат позитивный. Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15 сейчас. Как врачи сказали, это результат хороший», — сказал Путин.