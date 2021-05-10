НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко попросил оппонентов прекратить противостояние

Источник:
БелТА
97 1
Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих оппонентов прекратить противостояние, которое он назвал ненужным.

«Мы все время жили в спокойной и мирной Беларуси, и только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать: мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

«Давайте четко усвоим, что впервые за тысячелетия нам выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей. Давайте наконец поймем, что другой земли у нас не будет и никто нам ее не подарит», — сказал президент

Белорусский лидер заявил, что, по его мнению, в настоящее время начался жестокий, порой кровавый передел мира. «И не дай бог нам попасть в эти жернова, оступиться. Только оступиться — и нас, как это бывало не один раз в истории, изомнут, о нас в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку», — отметил он.

Еще по теме
Глава МИД Германии заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией
Песков указал на проявления неонацизма в Европе
Кадыров потребовал от Израиля извинений за палестинцев
Чехия потребует от России миллиард крон за взрывы на складах
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пропавший глава Минздрава Омской области найден живым
Девушка пошла за водой и утонула в колодце в Новосибирской области
Полк собак впервые прошагал в Кузбассе
Салют в честь Дня Победы прогремел в Новосибирске
Самое популярное
Игроки получили фотореалистичную Metro Exodus бесплатно
Вышла игра Resident Evil Village
Sony прекратила продажу зеркальных фотокамер
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Обсуждение (1)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
49
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
47
Центр Сталина построят в России
28
Политолог назвал «причину» нищеты украинцев
28
Путин заявил о нехватке рабочих рук в стране
27
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
Sibnet.Ru