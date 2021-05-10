Лукашенко попросил оппонентов прекратить противостояние

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих оппонентов прекратить противостояние, которое он назвал ненужным.

«Мы все время жили в спокойной и мирной Беларуси, и только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать: мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

«Давайте четко усвоим, что впервые за тысячелетия нам выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей. Давайте наконец поймем, что другой земли у нас не будет и никто нам ее не подарит», — сказал президент

Белорусский лидер заявил, что, по его мнению, в настоящее время начался жестокий, порой кровавый передел мира. «И не дай бог нам попасть в эти жернова, оступиться. Только оступиться — и нас, как это бывало не один раз в истории, изомнут, о нас в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку», — отметил он.