Глава МИД Германии заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией

Европейский союз готов продолжать свою политику по отношению к России, готов при этом к диалогу, заявил глава министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Мы готовы к диалогу, и настало время вернуться к диалогу и Москве», — приводит ТАСС слова Маас, сказанные им на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе

По его мнению, важно, «чтобы Европейский союз не уходил со своего пути и выступал за права человека в России, чтобы продолжал это делать сплоченно».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тем временем отметил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются.