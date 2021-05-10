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Ева Мендес может вернуться в «Форсаж»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Форсаж 2»

Актриса Ева Мендес, снявшаяся во второй части «Форсажа», может вернуться во франшизу в 10 части, на это намекнул Вин Дизель в одной из своих интервью.

В интервью изданию We got this covered, Дизеля спросили, появится ли Мендес в 10 части «Форсажа», на что актер ответил уклончиво.

«Давайте подождем десятой части. Могу только сказать, что показать все, что мы задумали, только в одном фильме — невозможно. Так что можете пофантазировать, что вас еще ждет», — сказал он.

Ева Мендес сыграла одну из главных ролей в «Двойном форсаже». В нем сюжетная линия посвящена Брайану О`Коннеру и его напарнику Роману Пирсу. Менде появилась и в пятой части франшизы, но в эпизодической роли. Это дало повод для слухов о ее возвращении в проект.

«Форсаж 9» выйдет в российский прокат 19 мая. Премьеру отложили на год из-за пандемии. Ожидается, что фильм станет предпоследним во франшизе, а десятая часть запланирована на 2022 год.

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