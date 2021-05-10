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Пропавший глава Минздрава Омской области найден живым

Источник:
Sibnet.ru
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Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский
Фото: © youtube.com/ ГТРК Иртыш

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший в субботу в лесу в Большеуковском районе, найден живым, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», — говорится в сообщении.

Сообщение о пропаже поступило в полицию в субботу. Обратившиеся рассказали, что в пятницу Мураховский находился на охотбазе деревни Поспелово.

Он сел на квадроцикл и отправился в в лес, но назад не вернулся. В течение суток товарищи пытались найти его своими силами, но потерпев неудачу, обратились в полицию.

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лачинов

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Удавиков

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Uynachalnica

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