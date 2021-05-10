Девушка пошла за водой и утонула в колодце в Новосибирской области

Девушка утонула в колодце в Коченевском районе Новосибирской области — по факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, трагедия произошла на Дупленская в Коченевском районе 6 мая около 23.30 по местному времени. 16-летняя девушка, находясь в гостях, пошла за водой к колодцу и утонула, сообщили в СУ СК РФ.

«В ходе осмотра колодца обнаружено, что его стены сооружены из покрышек грузового автомобиля, ограждения отсутствуют», — сказано в сообщении.

Следствием по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Уголовное дело возбуждено с целью проведения максимально возможного комплекса следственных действий и экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями допрошены родственники погибшей, произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, уточнили в СУ СК РФ по региону.