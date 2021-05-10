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Су-57 на Западе назвали «красивым убийцей»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alex Beltyukov - RuSpotters Team / CC BY-SA 3.0

Американский военный эксперт Х.И. Саттон назвал российский Су-57 «красивым убийцей». На своей странице в Twitter он опубликовал снимок с пролетевшими над Красной площадью 9 Мая российскими истребителями.

«Хочу сказать, красивый самолет. "Сухие" в принципе выглядят убийственно», — написал он.

Мнение Саттона разделили и его подписчики. «Уголовник (так по кодификации НАТО называют Су-57) – это самое красивое создание компании "Сухой"», — написал один.

Су-57 не только хорошо выглядит, но и звучит «круто», добавил другой комментатор. «Этот самолет будет достойным противником ВВС США», — написал еще один пользователь.

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