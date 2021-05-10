Эксперт указал на условия падения доллара до 50 рублей

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман считает, что при гипотетическом наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50-55 рублям к доллару.

Доллар оказался под давлением на мировом рынке. «На фоне экономического оптимизма он пользуется меньшим спросом как актив-убежище. Этому способствуют на будущее и обескураживающие данные о занятости в США», — цитирует «Российская газета» Гойхман.

По его словам, это снижает доверие к хозяйственному росту в Штатах и предопределяет продолжение огромных вливаний долларов в экономику страны.

Тем временем, многие факторы поддерживает рубль. Но для более успешного его положения необходимы гораздо более благоприятные условия.

«Кардинальное изменение отношений с Западом от элементов конфронтации к широкому сотрудничеству. Полный отказ от угрозы санкций. Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5-6 процентов в год. Соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68-70 долларов к рубежам 80-86 долларов за баррель Brent», — считает эксперт.

При гипотетическом наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50-55 рублям к доллару. Но в реальности вероятность такого развития событий в обозримом будущем составляет порядка 20-25%.