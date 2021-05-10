Кадыров потребовал от Израиля извинений за палестинцев

Власти Израиля должны извиниться за столкновения, произошедшие в ночь на субботу между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме, считает глава Чечни.

Действия израильских властей — «провокация в самой изящной форме», направленной на то, чтобы мусульмане в отместку нарушили закон. «Ведь потом можно будет из всех рупоров снова кричать, что последователи религии ислам — террористы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, мировое сообщество не должно молчать в этой ситуации, а «беспредел» нужно остановить. По словам главы Чечни, мусульмане не будут ждать, пока «циничные нападки на мечеть и репрессии верующих» прекратятся.

«В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее. Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными!» — подчеркнул Кадыров.

Волнения возле Храмовой горы вспыхнули из-за выселения израильскими властями нескольких арабских семей в квартале Шейх Джаррах. В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН БАПОР поселило там 28 семей, но не вручило им документы на право собственности.

По информации Красного Полумесяца, за последние дни ранения получили более 300 палестинцев. Полиция Израиля также сообщает о 17 пострадавших силовиках.