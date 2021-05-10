Лукашенко и  Путин договорились о важной встрече

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре договорились встретиться в ближайшее время для обсуждения важных проблем, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

«Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись мнениями о внутренней ситуации в Беларуси и Российской Федерации. Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Лукашенко сообщили, что президенты обсудили график «совместных мероприятий, которые запланированы к проведению в ближайшие месяцы как в Беларуси, так и на территории Российской Федерации».

«В развитие переговоров Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который посетил с визитом Москву, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ», — проинформировала пресс-служба белорусского лидера.

Президенты также коснулись «ситуации на Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО», уточнила пресс-служба.