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Лукашенко и  Путин договорились о важной встрече

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре договорились встретиться в ближайшее время для обсуждения важных проблем, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

«Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись мнениями о внутренней ситуации в Беларуси и Российской Федерации. Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Лукашенко сообщили, что президенты обсудили график «совместных мероприятий, которые запланированы к проведению в ближайшие месяцы как в Беларуси, так и на территории Российской Федерации».

«В развитие переговоров Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который посетил с визитом Москву, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ», — проинформировала пресс-служба белорусского лидера.

Президенты также коснулись «ситуации на Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО», уточнила пресс-служба.

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Политика #Мир #Россия
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