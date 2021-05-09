Чемпион России по мотокроссу умер после падения на тренировке

Фото: © . Центр технических видов спорта Свердловской области
Многократный чемпион России по мотокроссу в классе «мотоциклы с коляской» Роман Кох умер после падения на тренировке в Свердловской области, сообщил Центр технических видов спорта региона.
Во время тренировки в субботу мотогонщик допустил падение и позже скончался.
«Мы запомним его позитивным, открытым и хорошим человеком, любящим отцом, хорошим сыном и мужем, отличным другом и товарищем», — говорится в сообщении центра.
Коху было 33 года, он проживал в Верхней Пышме и выступал за команду ЦТВС Каменска-Уральского. Он пять раз становился чемпионом России, принимал участие в чемпионатах мира.
лачиновРоссии не хватает желающих жить в скотских условиях и работать от зари до зари за невеликую плату. Кстати...
UynachalnicaЦитатаПри этом в настоящее время в Иркутской области запрещены массовые мероприятия из-за введенного...
Иркут 69Конечно. Скрепоносников вирус не трогает... там видимо особая аура 😀И после этого эти господа верещат......
DrronumШествие школьников с портретами Путина...господи, какая мерзость происходит.... Он скоро Иисуса и всех...