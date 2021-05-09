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Чемпион России по мотокроссу умер после падения на тренировке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © . Центр технических видов спорта Свердловской области

Многократный чемпион России по мотокроссу в классе «мотоциклы с коляской» Роман Кох умер после падения на тренировке в Свердловской области, сообщил Центр технических видов спорта региона.

Во время тренировки в субботу мотогонщик допустил падение и позже скончался.

«Мы запомним его позитивным, открытым и хорошим человеком, любящим отцом, хорошим сыном и мужем, отличным другом и товарищем», — говорится в сообщении центра.

Коху было 33 года, он проживал в Верхней Пышме и выступал за команду ЦТВС Каменска-Уральского. Он пять раз становился чемпионом России, принимал участие в чемпионатах мира.

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Спорт #Летние виды #Происшествия
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