Чемпион России по мотокроссу умер после падения на тренировке

Многократный чемпион России по мотокроссу в классе «мотоциклы с коляской» Роман Кох умер после падения на тренировке в Свердловской области, сообщил Центр технических видов спорта региона.

Во время тренировки в субботу мотогонщик допустил падение и позже скончался.

«Мы запомним его позитивным, открытым и хорошим человеком, любящим отцом, хорошим сыном и мужем, отличным другом и товарищем», — говорится в сообщении центра.

Коху было 33 года, он проживал в Верхней Пышме и выступал за команду ЦТВС Каменска-Уральского. Он пять раз становился чемпионом России, принимал участие в чемпионатах мира.