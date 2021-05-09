Лидер Rammstein снял еще один клип на песню «Любимый город»

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню «Любимый город», которую он спел на русском языке. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.

Линдеманн исполняет песню в сопровождении женского симфонического оркестра. По сюжету певец гуляет по Эрмитажу, осматривая произведения искусства.

Лидер Rammstein записал композицию к выходу фильма «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. В первом клипе он летает на советском истребителе.

Песня «Любимый город» написана в 1939 году композитором Никитой Богословским на стихи Евгения Долматовского. Композиция впервые прозвучала в фильме «Истребители». Ее исполнил Марк Бернес.