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Лидер Rammstein снял еще один клип на песню «Любимый город»

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню «Любимый город», которую он спел на русском языке. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.

Линдеманн исполняет песню в сопровождении женского симфонического оркестра. По сюжету певец гуляет по Эрмитажу, осматривая произведения искусства.

Лидер Rammstein записал композицию к выходу фильма «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. В первом клипе он летает на советском истребителе.

Песня «Любимый город» написана в 1939 году композитором Никитой Богословским на стихи Евгения Долматовского. Композиция впервые прозвучала в фильме «Истребители». Ее исполнил Марк Бернес.

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Культгид #Музыка
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