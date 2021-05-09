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Правительство решит, возможен ли запрет на экспорт бензина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Правительство после майских праздников рассмотрит документы по запрету экспорта бензина из России — такая мера для стабилизации внутреннего рынка топлива может быть принята только в случае экстренной необходимости.

«Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости», — цитирует ТАСС министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

Минэнерго опубликовало проект постановления правительства, который вносит поправки в список товаров, «являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».

В него предлагается внести 13 наименований нефтепродуктов. Это автомобильные бензины марок 80, 92, 95, 98, а также легкие дистилляты. Ограничение на экспорт топлива из России могут установить сроком на три месяца.

В 2018 году российское правительство уже обещало ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники не смогут добровольно нарастить предложение внутри страны. Но тогда такое решение так и не было принято.

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