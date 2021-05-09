Устаревшие иконки заменят в Windows 10

Microsoft обновит несколько иконок в Windows 10, некоторые из которых не менялись со времен Windows 95, они станут более современными.

Обновление 10 Sun Valley (21H2) запустят осенью 2021 года. Сайт MS Power User опубликовал скриншот с новым набором классических иконок, некоторые из которых не менялись десятилетиями.

Например «толстый» ЭЛТ-монитор сменился плоским, часть иконок стала более современной.

Недавно Microsoft выпустила новые значки Fluent для таких папок, как Рабочий стол, Документы, Загрузки и Изображения.