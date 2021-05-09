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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ объяснил новизну Lada Largus

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ считает модернизированный Lada Largus новым, потому что завод изменил концепцию позиционирования автомобиля на рынке, сообщил руководитель проекта Largus Олег Груненков.

Многие эксперты считают весенний апгрейд семейства Largus плановым рестайлингом, но в буклетах и на официальном сайте Lada семейство универсалов и фургонов называют новым.

«С точки зрения потребительских функций Largus действительно стал новым», — сказал в Груненков интервью «Лада Клубу» на YouTube.

Раньше Largus считался «рабочей лошадкой», а теперь модель позиционируют как комфортный автомобиль, на котором можно путешествовать всей семьей. Улучшены комфорт и эргономика, добавлен новый пакет шумоизоляции, изменились 267 деталей, причём 145 заимствований сделано у других моделей Lada и Renault.

Руководитель проекта признал, что перед конструкторами стояла сложная задача сделать новый автомобиль за небольшие деньги. В том числе из соображений экономии на Largus не появился дизельный двигатель, автоматическая коробка передач, система стабилизации и даже камера заднего вида.

Тема: Русские машины
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