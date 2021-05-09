Зрителям понравилась репетиция Манижи

Зрители, посмотревшие несколько репетиций участников Евровидения, сочли лучшей Манижу, представляющую Россию — результаты голосования опубликованы на посвященном конкурсу сайте Wiwibloggs.

Посетителям стали доступны кадры с репетиций артистов из семи стран: Литвы, Словении, России, Швеции, Австралии, Северной Македонии и Ирландии. В результате за песню Russian Woman («Русская женщина») Манижи проголосовали около 36%. На втором месте оказался представитель Литвы The Roop с песней Discoteque, на третьем — ирландка Lesley Roy с песней Maps.

На кадрах, снятых на репетиции, видно, что сначала певица появляется на сцене в огромном платье, сшитом из лоскутов ткани, которые ей прислали женщины со всей страны. Исполнительница продолжит выступление в красном рабочем комбинезоне, символизирующем усердный труд россиянок.

Конкурс Евровидение пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Манижа выступит в первом полуфинале под номером три. Состязание в России будет транслировать Первый канал.