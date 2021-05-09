НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Зрителям понравилась репетиция Манижи

Источник:
Sibnet.ru
67 0
Фото: © Eurovision Song Contest

Зрители, посмотревшие несколько репетиций участников Евровидения, сочли лучшей Манижу, представляющую Россию — результаты голосования опубликованы на посвященном конкурсу сайте Wiwibloggs.

Посетителям стали доступны кадры с репетиций артистов из семи стран: Литвы, Словении, России, Швеции, Австралии, Северной Македонии и Ирландии. В результате за песню Russian Woman («Русская женщина») Манижи проголосовали около 36%. На втором месте оказался представитель Литвы The Roop с песней Discoteque, на третьем — ирландка Lesley Roy с песней Maps.

На кадрах, снятых на репетиции, видно, что сначала певица появляется на сцене в огромном платье, сшитом из лоскутов ткани, которые ей прислали женщины со всей страны. Исполнительница продолжит выступление в красном рабочем комбинезоне, символизирующем усердный труд россиянок.

Конкурс Евровидение пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Манижа выступит в первом полуфинале под номером три. Состязание в России будет транслировать Первый канал.

Тема: Евровидение в Роттердаме
«Женская общественность» против песни Манижи: в чем суть конфликта
Полная безнадега или четвертое место: ставки на Манижу
Манижа изменила текст песни для Евровидения
Победительница Евровидения Нетта вступилась за Манижу
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирск встретил Парад Победы. ФОТО
Сибиряки превратились в распространителей описторхоза
Спешащего к друзьям медвежонка сняли на видео в Бурятии
Новосибирский СК возбудил дело о невыдаче лекарств ветерану
Самое популярное
Прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 потребует «сотен часов»
Sony прекратила продажу зеркальных фотокамер
Бывший россиянин заработал миллиард долларов на криптовалюте
Игроки получили фотореалистичную Metro Exodus бесплатно
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поздравил страну с Днем Победы
Лукашенко подписал декрет на случай своей гибели
Майские праздники не будут длинными всегда
Стала известна судьба неуправляемой китайской ракеты
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Самое обсуждаемое
39
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
32
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
28
Политолог назвал «причину» нищеты украинцев
27
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
24
Спортсменка-трансгендер впервые отобралась на Олимпийские игры
Sibnet.Ru