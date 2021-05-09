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Сибиряки превратились в распространителей описторхоза

Источник:
Научная Россия
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Сибиряки, зараженные описторхозом, нередко сами становятся активными звеньями в цепи его распространения, сообщила заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных биологического института Томского госуниверистета Анастасия Симакова.

Описторхоз — заболевание, вызываемое паразитами описторхами. Приводит к тяжелейшим поражениям печени. Ежегодно медики фиксируют 200 тысяч заболеваний и более 7 тысяч случаев смерти в мире. Наиболее распространено среди людей в среднем течении Оби, а основной источник заражения — рыба семейства карповых.

«В цикле описторхоза основную роль играют рыба и человек. Люди сами нередко выступают источником заражения. Это связано с тем, что во многих селах хозяйственно-бытовые стоки попадают напрямую в водоемы, а вместе с ними и яйца описторхов, которые присутствуют в фекалиях», — цитирует «Научная Россия» Симакову.

Она объяснила, что ученые провели опрос среди населения сибирских прибрежных сел, чтобы выяснить рыбные пристрастия жителей. Оказалось, что они отдают предпочтение карасю, ельцу и язю. А эта рыба во многих случаях заражена описторхами. 

Она напомнила, что паразиты погибают при правильной термообработке. Для этого необходимо варить рыбу минимум 15 минут с момента закипания, или жарить в масле каждую сторону по 20 минут. Солить мелкую рыбу нужно 14 дней, крупную (свыше 25 см) —  40 суток с добавлением 2 килограммов соли на 10 килограммов рыбы.

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