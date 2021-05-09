Лукашенко подписал декрет на случай своей гибели

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ, в котором прописывается, что в случае гибели главы государства президентские полномочия передаются Совету безопасности, сообщила пресс-служба главы государства.

В случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

На территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Основным вопросом будет вопрос проведения выборов, и Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

«Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны», — говорится в сообщении.

В середине апреля Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По словам белорусского лидера, к этому причастны американские спецслужбы, а среди задержанных есть и иностранные граждане.