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Путин поздравил страну с Днем Победы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей страны с Днем Победы. В речи он отметил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире.

«Мы будем помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ», — сказал Путин. Он добавил, что День Победы «был, есть и будет для России священным».

Однако не все извлекли уроки из истории, считает Путин. «Многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», — отметил он .

«Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать преступников. Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо отстаивать наши интересы», — заявил президент России.

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Политика #Россия
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