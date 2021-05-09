Путин поздравил страну с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей страны с Днем Победы. В речи он отметил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире.

«Мы будем помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ», — сказал Путин. Он добавил, что День Победы «был, есть и будет для России священным».

Однако не все извлекли уроки из истории, считает Путин. «Многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», — отметил он .

«Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать преступников. Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо отстаивать наши интересы», — заявил президент России.