Спешащего к друзьям медвежонка сняли на видео в Бурятии

Молодой медведь, спешащий «к друзьям», попал на видео, которое сняли сотрудники Баргузинского заповедника в Бурятии. Видео с деловитым медвежонком выложили в социальных сетях.

«Обычный весенний день в парке дикой природы. Молодой медведь спешит навестить своих друзей в деревне Катунь», — написали под постом в Instagram.

Первые следы медведя в Баргузинском заповеднике увидели в середине марта. А в апреле косолапые приступили к активному патрулированию побережья Байкала. Они искали дары осенних штормов.

Сотрудники заповедника предупреждают посетителей, что весной лучше не искать встречи с голодным хозяином тайги. А во время походов не оставлять еду на открытой местности, чтобы не привлекать медведей на запах.



