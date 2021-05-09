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Спешащего к друзьям медвежонка сняли на видео в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Молодой медведь, спешащий «к друзьям», попал на видео, которое сняли сотрудники Баргузинского заповедника в Бурятии. Видео с деловитым медвежонком выложили в социальных сетях.

«Обычный весенний день в парке дикой природы. Молодой медведь спешит навестить своих друзей в деревне Катунь», — написали под постом в Instagram.

Первые следы медведя в Баргузинском заповеднике увидели в середине марта. А в апреле косолапые приступили к активному патрулированию побережья Байкала. Они искали дары осенних штормов.

Сотрудники заповедника предупреждают посетителей, что весной лучше не искать встречи с голодным хозяином тайги. А во время походов не оставлять еду на открытой местности, чтобы не привлекать медведей на запах.


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physx

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