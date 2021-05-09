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Новосибирский СК возбудил дело о невыдаче лекарств ветерану

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело из-за несовременной выдачи жизненно необходимых лекарств 93-летней женщине, ветерану тыла.

В мае стало известно, что 93-летняя ветеран тыла в Новосибирске не могла получить бесплатные лекарства. По сообщениям СМИ, в клинической консультативно-диагностической поликлинике №27 есть льготная аптека.

Сотрудники аптечного пункта обязаны выдавать лекарства и средства личной гигиены. Но там все время происходят задержки, а вместо нужных медикаментов выдают аналоги.

По данным следствия, в течение полутора лет сотрудники аптечного пункта несвоевременно выдавали жизненно необходимые в том числе и 93-летней женщине, ветерану тыла. Областное СУ СК России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Проводятся следственные действия. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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