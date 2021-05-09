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Буддийский лама объяснил, как вырубка лесов разрушает человека

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вырубка лесов не только пагубно влияет на экологию, но и разрушает энергетику людей. Человек «топором» прорубает для себя негативные энергетические каналы, проявляющиеся в виде болезней и страданий, объяснил лама Курумканского дацана Бурятии Олег Намжилов.

Он объяснил, что в одной из базовых буддийских практик Вселенная поделена на четыре условных мира. В одном из этих миров живут люди, и самой большой ценностью нашего мира является древо, исполняющее желания.

«Поначалу я думал, что это какое-то иносказательное сравнение, метафора. Однако теперь уверен, что именно деревья являются настоящим сокровищем планеты, которые и исполняют все наши пожелания — дают жизнь, кров, пропитание всему живому», — отметил Намжилов.

Вырубка деревьев ведет к утрате сакрального духа местности, люди теряют свою самобытность, культуру и язык, начинают болеть. Преодолеть негативное влияние можно, посадив дерево. Для Бурятии, например, «коренным» растением является сосна.

«Основой нашего леса являются хвойные деревья, а именно сосна, кедр, лиственница и пихта. Из кустов наиболее распространенными были черемуха, рябина, багульник», — призвал лама.

Он призвал каждого жителя республики посадить дерево, хотя бы возле дома, а также сообщил, что в скором времени возле дацана будут высаживать сосновый бор и пригласил всех верующий поучаствовать в его посадке. Акция будет проходить ежегодной в мае.

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Бурятия #Религия #Гео
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