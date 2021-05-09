Юнармейцу стало плохо на Параде Победы в Новосибирске

Один из воспитанников Юнармии упал в обморок на Параде Победы. Молодого человека унесли в машину скорой помощи, передает корреспондент Sibnet.ru с места событий.

Парад Победы проходит в Новосибирске на площади Ленина с 10.00 по местному времени (6.00 мск). В нем принимают участие более 2 тысяч человек. Это военнослужащие, представители силовых ведомств, кадеты, Юнармия.

Молодому человеку стало плохо, когда юнармейцы ждали очереди для прохода. Его подхватили и унесли с площади. К месту тут же подъехала карета скорой помощи. Как стало известно позже, у подростка случился обморок.

Несмотря на инцидент, юнармейцы слаженно прошли маршем по площади Ленина.

Случаи, когда подросткам становится плохо во время массовых мероприятий, нередки. Сказываются волнение, напряжение, режим усиленных тренировок. В апреле во время легкоатлетической эстафеты в Новосибирске помощь медиков потребовалась участвующему в забеге школьнику. Очевидцы рассказали, что он пробежал около 700 метров, схватился за сердце и упал. Его увезли на «скорой», жизни мальчика ничего не угрожало.