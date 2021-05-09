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Юнармейцу стало плохо на Параде Победы в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Скорая помощь на Параде Победы в Новосибирске
Скорая помощь на Параде Победы в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Один из воспитанников Юнармии упал в обморок на Параде Победы. Молодого человека унесли в машину скорой помощи, передает корреспондент Sibnet.ru с места событий.

Парад Победы проходит в Новосибирске на площади Ленина с 10.00 по местному времени (6.00 мск). В нем принимают участие более 2 тысяч человек. Это военнослужащие, представители силовых ведомств, кадеты, Юнармия. 

Молодому человеку стало плохо, когда юнармейцы ждали очереди для прохода. Его подхватили и унесли с площади. К месту тут же подъехала карета скорой помощи. Как стало известно позже, у подростка случился обморок.

Несмотря на инцидент, юнармейцы слаженно прошли маршем по площади Ленина. 

Случаи, когда подросткам становится плохо во время массовых мероприятий, нередки. Сказываются волнение, напряжение, режим усиленных тренировок. В апреле во время легкоатлетической эстафеты в Новосибирске помощь медиков потребовалась участвующему в забеге школьнику. Очевидцы рассказали, что он пробежал около 700 метров, схватился за сердце и упал. Его увезли на «скорой», жизни мальчика ничего не угрожало.

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Uynachalnica

ЦитатаПри этом в настоящее время в Иркутской области запрещены массовые мероприятия из-за введенного...

Drronum

Шествие школьников с портретами Путина...господи, какая мерзость происходит.... Он скоро Иисуса и всех...

physx

То чувство, когда дети вне политики.

Иркут 69

Конечно. Скрепоносников вирус не трогает... там видимо особая аура 😀И после этого эти господа верещат......
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