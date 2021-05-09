Археологи нашли стоянку древних охотников в центре Красноярска

Археологи нашли более 1 тысячи артефактов каменного века в зоне строительства пешеходного моста через улицу Крала Маркса в Красноярске. На этом месте, вероятно была стоянка древних охотников, сообщил представитель компании «Красноярская геоархеология» Александр Барков.

«Датировка в настоящий момент предварительная — это середина-конец последнего оледенения (16-11 тысяч лет назад). В исследованных слоях нами были зафиксированы остатки древних кострищ и приуроченные к ним каменные и костяные артефакты, фаунистические остатки», — цитирует ТАСС Баркова.

Археологи обнаружили более 1 тысячи артефактов из камня, кости, рога, бивня мамонта, а также около 10 тысяч костей животных. В числе находок костяные иглы и наконечники.

Найдены два орудия из бивня мамонта. Их, возможно, использовали для обработки шкур. Обнаружены в том числе и предметы древнего искусства — это небольшие костяные бусины.

Археологи считают, что они исследуют комплекс стоянок древних охотников на берегу Енисея. Там люди разделывали туши убитых животных, обрабатывали шкуры, шили одежду, и занимались изготовлением каменных орудий.