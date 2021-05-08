Windows 10 окончательно лишится Flash Player

Операционная система Windows 10 после майского обновления окончательно лишится поддержки устаревшего Adobe Flash Player. Распространение патча завершится к июлю 2021 года.

Технологию признали опасной, в конце прошлого года компания Adobe, являющаяся разработчиком Flash Player, объявила о выпуске последнего обновления и призвала удалить с компьютеров все, что связано с этим программным обеспечением.

Вместо Flash современные ресурсы реализуют мультимедиа на базе HTML5, поэтому поддержка технологии актуальна только для старых сайтов. При этом Windows 10 частично уже не поддерживает Adobe Flash Player.

Согласно официальному блогу Microsoft, в майской версии «десятки» с пакетом обновлений 21H1 технологию окончательно отключат. В результате в операционной системе перестанут работать даже сторонние решения на базе этой технологии.