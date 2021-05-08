НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Windows 10 окончательно лишится Flash Player

Источник:
Sibnet.ru
250 1
Фото: © Sibnet.ru

Операционная система Windows 10 после майского обновления окончательно лишится поддержки устаревшего Adobe Flash Player. Распространение патча завершится к июлю 2021 года.

Технологию признали опасной, в конце прошлого года компания Adobe, являющаяся разработчиком Flash Player, объявила о выпуске последнего обновления и призвала удалить с компьютеров все, что связано с этим программным обеспечением.

Вместо Flash современные ресурсы реализуют мультимедиа на базе HTML5, поэтому поддержка технологии актуальна только для старых сайтов. При этом Windows 10 частично уже не поддерживает Adobe Flash Player.

Согласно официальному блогу Microsoft, в майской версии «десятки» с пакетом обновлений 21H1 технологию окончательно отключат. В результате в операционной системе перестанут работать даже сторонние решения на базе этой технологии.

Тема: Человек и компьютер
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
Xiaomi представит продвинутые планшеты
ASUS представила игровой ноутбук с подъемной клавиатурой
Браузер Microsoft научился просматривать файлы Microsoft Office
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Шествие школьников с портретами Путина прошло в Иркутске
Томич избил новосибирского инспектора ДПС
Старейший томский политик Лигачев умер в возрасте 100 лет
День Победы в Новосибирске: парад, салют и перекрытия дорог
Самое популярное
Прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 потребует «сотен часов»
Sony прекратила продажу зеркальных фотокамер
Бывший россиянин заработал миллиард долларов на криптовалюте
Семьи с детьми от шести лет получат «путинские» выплаты
Обсуждение (1)
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Fazar

Жулики искусственно роняют рубль, как и цены на нефтепродукты поднимают и находят аргументы - как им...

jeryakob

Все против коррупции, значит все сторонники навального. Сидим здесь. Денег на лазурный берег, майами,куршевель...

Alhazred

Ты еще поучи щи варить ее. Шариков ты наш)))

Uynachalnica

ЦитатаПри этом в настоящее время в Иркутской области запрещены массовые мероприятия из-за введенного...
Sibnet.Ru