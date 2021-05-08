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Совфед допустил сокращение рабочей недели

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Член Совета Федерации Валерий Рязанский допустил постепенное сокращение рабочей недели в России.

«Я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», — отметил Рязанский, комментируя соответствующие предложения.

По мнению сенатора, послабления могут коснуться некоторых категорий граждан, например, молодых матерей, занимающихся воспитанием детей. При этом Рязанский подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшее будущее не произойдет.

Первым тему четырехдневной недели поднял замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По мнению политика, некоторые россияне уже трудятся по четыре дня, поэтому государству следует реформировать трудовое законодательство.

При этом он подчеркивал, что повсеместный переход на четырехдневную рабочую неделю станет возможным, если России удастся наращивать производительность труда и сохранить уровень зарплат.

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