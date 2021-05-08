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Максим Чернявский помог Тимати с выбором в «Холостяке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/max_la

Тимати позвал в новый выпуск шоу «Холостяк» на ТНТ Максима Чернявского, который выбирал невесту во втором сезоне шоу. Гость помогал понять планы девушек.

Максим Чернявский — экс-муж певицы Анны Седаковой выбирал невесту во втором сезоне «Холостяка». С избранницей на шоу Марией Дриголой он какое-то время встречался, но затем расстался.

Тимати позвал Чернявского на шоу, чтобы тот помог ему с выбором. Чернявский пообщался со всеми участницами, в том числе с Екатериной Сафаровой, которую Тимати неожиданно вернул в проект.

Чернявский сказал Тимати, что влюбились в него только три девушки из пяти — Адель Вейгель, Екатерина Сафарова и Алиса Грабовая. По мнению гостя, Любовь Лишневская станет для Тимати скорее другом, а Кристина Романова — слишком закрытая.

Тимати позвал Кристину на свидание, где она объяснила, что не доверяет людям, потому что еле сбежала от первого мужчины, который ей изменял и бил. В итоге Тимати сделал свой выбор, шоу покинула Лишневская.

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