Центр Сталина построят в России

Первый камень заложили в месте строительства центра Сталина в городе Бор Нижегородской области, музей будет посвящен советскому вождю.
Сталин-центр планируют построить на улице Луначарского, он должен «показать все правдивые стороны и реальные события, которые сегодня многие пытаются перевернуть», заявил секретарь Борского местного отделения КПРФ Алексей Зоров.
Предполагается, что в трехэтажном здании центра Сталина разместится обширная экспозиция, посвященная разным периодам жизни советского вождя. В частности, там предполагается выставить подарки и сувениры, посвященные Сталину.
Нижегородские коммунисты, ветераны и юнармейцы подготовили послание потомкам с просьбой «помнить великие жертвы и великие подвиги», вложили его в металлическую капсулу и замуровали в бетонный блок, который будет вмонтирован в фасад Сталин-центра.
Капсулу вскроют 9 мая 2045 года — в день 100-летия Победы в Великой отечественной войне. Заливка цокольного этажа здания состоится в августе-сентябре 2021 года, возведение центра начнется в 2022 году.
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