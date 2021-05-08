Томич избил новосибирского инспектора ДПС

Уголовное дело в отношении жителя Томска возбудили в Новосибирске после нападения на сотрудника полиции, сообщает региональный главк СУ СК РФ.

По данным следствия, 7 мая 2021 в ночное время инспектор ДПС в составе экипажа находился в центре Новосибирска и увидел группу граждан, которые нарушали общественный порядок. Среди них находился 34-летний житель города Томска.

Инспектор потребовал прекратить совершать противоправные действия, после чего сел в патрульный автомобиль. Молодой человек подошел к машине и через открытое окно ударил инспектора кулаком в лицо, отмечается в сообщении.

Теперь в отношении жителя Томска возбуждено дело о применении насилия к представителю власти по статье 318 УК РФ. Следователи уже выполнили комплекс необходимых первоначальных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства нападения.