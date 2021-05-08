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Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам и гражданам государств бывшего СССР, но не стал поздравлять глав Украины и Грузии, соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Кремля.

Послания с поздравлениями были направлены лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, президент поздравил народы Грузии и Украины.

«Сегодня наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю», — отметил Путин.

Это не первый год, когда Путин не направляет поздравления с Днем Победы глава Украины и Грузии. Официальный Киев российский президент не поздравляет с Днем Победы с 2014 года, когда в стране произошла смена власти. Грузинский лидер не получает поздравления с 2009 года.

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