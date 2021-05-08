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Вертолет NASA совершил первый марсианский перелет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Вертолет Ingenuity в ходе пятого полета впервые перелетел на новое место на поверхности Марса, сообщает пресс-служба NASA.

Аппарат взлетел в 15.26 по времени восточного побережья США и продолжал полет 108 секунд. За это время вертолет переместился на 129 метров в южном направлении, максимальная высота полета составила 10 метров.

Летательный аппарат прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance в феврале. Первый испытательный полет дрона на Красной планете прошел 19 апреля, однако Ingenuity всегда приземлялся на место старта.

Разработка первого внеземного вертолета обошлась США в 85 миллионов долларов, в его задачи входит аэрофотосъемка местности. Из-за сильно разреженной атмосферы Марса его конструкция отличается от стандартной — у него очень большие лопасти.

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