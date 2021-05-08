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США высадили в Эстонии воздушный десант

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © U.S. Department of Defense

Вооруженные силы США высадили в Эстонии в ночь на субботу воздушный десант на аэродроме Нурмсе в рамках учений Swift Response. Маневры продлятся до 14 мая.

Группировка была доставлена самолетами, прибывшими в Эстонию напрямую из Северной Каролины. Высадка была проведена в тактической обстановке, десант насчитывал до 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США, была также сброшена боевая техника и снаряжение.

Как сообщила ранее пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии, рамках Swift Response отрабатывается защита Эстонии в случае кризисной ситуации. В учениях принимают участие около 2500 военнослужащих, более 20 самолетов и 25 вертолетов.

Из эстонских частей в учениях принимают участие 1-я пехотная бригада вместе с дислоцированной в стране боевой группой союзников НАТО и Командованием специальных операций.

Маневры Swift Response являются составной частью серии учений США Defender Europe 21, крупнейших американских учений в Европе за четверть века. Они будут проходить одновременно в 16 европейских странах с участием 28 000 военнослужащих.

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