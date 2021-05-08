Названы профессии с неоправданно высокими зарплатами

Почти 80% россиян считают зарплаты чиновников неоправданно высокими, следует из исследования сервиса «Работа.ру».

«Большинство опрошенных (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Еще 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента», — отмечается в исследовании.

29% процентов жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов. Почти каждый пятый опрошенный указал, что слишком много получают юристы (22%), менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%).

17% россиян считают, что чересчур большие заработки у маркетологов, 11% — у дизайнеров. Всего 5% жителей России уверены, что слишком высокие зарплаты у бухгалтеров, 4% считают, что переплачивают врачам, а 1% полагают, что слишком много получают инженеры.

Примечательно, что в список не вошли профессиональные спортсмены. По мнению россиян, чиновники должны зарабатывать около 88,9 тысячи рублей в месяц. Топ-менеджеры — 103,2 тысячи, а риелторы — 76,6 тысячи рублей.