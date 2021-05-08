НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Старейший томский политик Лигачев умер в возрасте 100 лет

Источник:
Sibnet.ru
285 1
Фото: © администрация Томской области

Старейший политик Томской области, бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер на 101-м году жизни, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Нас постигла тяжелая потеря. Ушел из жизни Егор Кузьмич Лигачев... Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну», – написал Зюганов в Telegram-канале.

Лигачеву было 100 лет, он умер в Москве. Официальных данных о причинах смерти политика пока нет.

Егор Кузьмич Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Каинского уезда Томской губернии. Начинал работу в Новосибирске на авиазаводе, занимал различные посты в новосибирских отделениях ВКСМ и КПСС. Лигачев был первым секретарем Томского обкома КПСС с 1965 по 1983 год. Он первый и единственный член Политбюро ЦК КПСС, перешагнувший рубеж в 100 лет.


Еще по теме
Кадыров отказался возглавить Россию
Путин сравнил российские вакцины с автоматом Калашникова
Путин посчитал майские каникулы полезными
Лавров ответил на санкционные угрозы Евросоюза
смотреть все
Политика #Россия #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Старейший томский политик Лигачев умер в возрасте 100 лет
День Победы в Новосибирске: парад, салют и перекрытия дорог
Треть новосибирцев отказалась от летнего отпуска
Ветеран тыла в Новосибирске осталась без льготных лекарств
Самое популярное
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 потребует «сотен часов»
Жириновский предложил назвать президента по-новому
Sony прекратила продажу зеркальных фотокамер
Обсуждение (1)
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

Uynachalnica

ЦитатаГлава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram ответил на вопрос, хотел бы он стать...
Sibnet.Ru