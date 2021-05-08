Старейший томский политик Лигачев умер в возрасте 100 лет

Старейший политик Томской области, бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер на 101-м году жизни, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Нас постигла тяжелая потеря. Ушел из жизни Егор Кузьмич Лигачев... Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну», – написал Зюганов в Telegram-канале.

Лигачеву было 100 лет, он умер в Москве. Официальных данных о причинах смерти политика пока нет.

Егор Кузьмич Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Каинского уезда Томской губернии. Начинал работу в Новосибирске на авиазаводе, занимал различные посты в новосибирских отделениях ВКСМ и КПСС. Лигачев был первым секретарем Томского обкома КПСС с 1965 по 1983 год. Он первый и единственный член Политбюро ЦК КПСС, перешагнувший рубеж в 100 лет.