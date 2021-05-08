НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский комплекс засек повышенную активность в космосе

Источник:
Sibnet.ru
231 1
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российский оптико-электронный комплекс «Окно-М» в 2021 году засек повышенную космическую деятельность, сообщает пресс-служба Минобороны. Причины повышения активности не называются.

Находящийся в Таджикистане в горах Памира комплекс за четыре месяца этого года обеспечил контроль движения около 30 тысяч космических объектов, отмечается в сообщении. Установка располагается на высоте 2200 метров над уровнем моря.

При этом за весь 2020 год российский комплекс отследил порядка 25 тысяч таких объектов. По данным Минобороны, «Окно-М» способно контролировать космические объекты на орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тысяч километров.

Военные уверяют, что на максимальной дальности комплекс обнаруживает объекты, размер которых не превышает теннисный мяч. Модернизированная установка вышла на дежурство в 2014 году.

Еще по теме
США высадили в Эстонии воздушный десант
Атомный подводный крейсер «Казань» вошел в состав ВМФ России
МиГ-31 перехватил американский самолет-шпион над Чукотским морем
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
смотреть все
Оборона #Армия #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Томич избил новосибирского инспектора ДПС
Старейший томский политик Лигачев умер в возрасте 100 лет
День Победы в Новосибирске: парад, салют и перекрытия дорог
Треть новосибирцев отказалась от летнего отпуска
Самое популярное
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 потребует «сотен часов»
Sony прекратила продажу зеркальных фотокамер
Бывший россиянин заработал миллиард долларов на криптовалюте
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
Россияне назвали самый важный праздник
США высадили в Эстонии воздушный десант
Навальному вернули статус узника совести
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
32
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
29
Жириновский предложил назвать президента по-новому
28
Политолог назвал «причину» нищеты украинцев
27
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
24
Спортсменка-трансгендер впервые отобралась на Олимпийские игры
Sibnet.Ru