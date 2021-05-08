Российский комплекс засек повышенную активность в космосе

Российский оптико-электронный комплекс «Окно-М» в 2021 году засек повышенную космическую деятельность, сообщает пресс-служба Минобороны. Причины повышения активности не называются.

Находящийся в Таджикистане в горах Памира комплекс за четыре месяца этого года обеспечил контроль движения около 30 тысяч космических объектов, отмечается в сообщении. Установка располагается на высоте 2200 метров над уровнем моря.

При этом за весь 2020 год российский комплекс отследил порядка 25 тысяч таких объектов. По данным Минобороны, «Окно-М» способно контролировать космические объекты на орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тысяч километров.

Военные уверяют, что на максимальной дальности комплекс обнаруживает объекты, размер которых не превышает теннисный мяч. Модернизированная установка вышла на дежурство в 2014 году.