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Создан самый мощный лазер в мире

Источник:
New Atlas
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Фото: © Center for Relativistic Laser Science

Южнокорейские ученые создали самый мощный лазер в мире, установка может использоваться в медицине и астрофизике.

Интенсивность импульса составила более 10 в 23-й степени ватт на квадратный сантиметр. Это значительно превосходит показатели предыдущего рекордсмена — лазера Hercules, созданного американскими специалистами из Мичигана.

Чтобы побить рекорд, корейцы использовали фемтосекундный лазер сверхвысокой мощности на 4 петаватта и сложную оптическую систему для усиления и фокусировки луча. Создание установки заняло более десяти лет.

Отмечается, что интенсивность самого мощного лазера можно сравнить с фокусировкой всего солнечного света на точку размером 10 микрон. Колоссальная энергия импульсов позволит изучать взаимодействие света и материи.

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Технологии #Наука #Техника
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maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

Uynachalnica

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