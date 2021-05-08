Создан самый мощный лазер в мире

Южнокорейские ученые создали самый мощный лазер в мире, установка может использоваться в медицине и астрофизике.

Интенсивность импульса составила более 10 в 23-й степени ватт на квадратный сантиметр. Это значительно превосходит показатели предыдущего рекордсмена — лазера Hercules, созданного американскими специалистами из Мичигана.

Чтобы побить рекорд, корейцы использовали фемтосекундный лазер сверхвысокой мощности на 4 петаватта и сложную оптическую систему для усиления и фокусировки луча. Создание установки заняло более десяти лет.

Отмечается, что интенсивность самого мощного лазера можно сравнить с фокусировкой всего солнечного света на точку размером 10 микрон. Колоссальная энергия импульсов позволит изучать взаимодействие света и материи.