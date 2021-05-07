Зрителям показали кадры сиквела «Тихого места»

Студия Paramount Pictures показала финальный трейлер сиквела хоррора «Тихое место», в котором зрители увидят как продолжение истории, так и самое начало катастрофы.

Действие фильма, который выйдет в кинотеатрах 28 мая (в России – 3 июня), разворачивается сразу после событий первой части, в которой погибает муж главной героини. Вместе с детьми она покидает убежище и отправляется искать другое безопасное место.

Спасаясь от жутких инопланетян, которые ориентируются исключительно по звукам, она встречает Эммета, которого сыграл Киллиан Мерфи. Он решил взять на себя ответственность за чужие жизни. По ходу фильма Эвелин предстоит убедиться, что в мире есть и другие враги, помимо инопланетян.

Режиссер Джон Красински рассказал, что второй фильм гораздо масштабнее и страшнее первого. Изначально релиз картины был намечен на 19 марта 2020 года, но его перенесли из-за пандемии.