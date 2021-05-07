НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Marvel перенесла премьеру «Локи» и показала новые кадры

Источник:
Sibnet.ru
121 0
Фото: © кадр из видео

Студия Marvel опубликовала новый ролик по предстоящему сериалу «Локи», посвященному богу хитрости и обмана, сбежавшему с тессерактом во время визита Мстителей в прошлое за Камнями Бесконечности.

Судя по видео, после того, как альтернативная версия Локи (оригинальный Локи погиб от руки Таноса в Войне Бесконечности) сбежит с тессерактом, он попадает в «Управление временными изменениями». Это организация, которая отслеживает временные парадоксы. Для того, что Локи не стерли из реальности, он должен исправить допущенные им изменения временной линии.

Вскоре после этого вышел еще один ролик, где исполнитель главной роли Том Хиддлстон сообщает, что долгожданная премьера состоится не 11 июня, как было объявлено, а на два дня раньше – 9 июня. И последующие серии будут выходить по средам.




Еще по теме
Военные фильмы покажут к 9 мая на Первом канале
Начались съемки второго сезона «Игры на выживание»
Два российских фильма появились на Netflix
«Прабабушка легкого поведения» с Реввой и Глюкозой выходит в кино
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ветеран тыла в Новосибирске осталась без льготных лекарств
Конфликт в кемеровском трамвае привел к смерти
Велосипедистка с ребенком и машина ДПС попали в ДТП под Новосибирском
Комиссия рассмотрит переименование улицы Королева в улицу Королева
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Жириновский предложил назвать президента по-новому
Прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 потребует «сотен часов»
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
32
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
29
Жириновский предложил назвать президента по-новому
28
Политолог назвал «причину» нищеты украинцев
27
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
24
Спортсменка-трансгендер впервые отобралась на Олимпийские игры
Sibnet.Ru