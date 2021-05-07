Marvel перенесла премьеру «Локи» и показала новые кадры

Студия Marvel опубликовала новый ролик по предстоящему сериалу «Локи», посвященному богу хитрости и обмана, сбежавшему с тессерактом во время визита Мстителей в прошлое за Камнями Бесконечности.

Судя по видео, после того, как альтернативная версия Локи (оригинальный Локи погиб от руки Таноса в Войне Бесконечности) сбежит с тессерактом, он попадает в «Управление временными изменениями». Это организация, которая отслеживает временные парадоксы. Для того, что Локи не стерли из реальности, он должен исправить допущенные им изменения временной линии.

Вскоре после этого вышел еще один ролик, где исполнитель главной роли Том Хиддлстон сообщает, что долгожданная премьера состоится не 11 июня, как было объявлено, а на два дня раньше – 9 июня. И последующие серии будут выходить по средам.