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Суд начнет рассматривать дело красноярского бизнесмена Быкова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Заксобрание Красноярского края

Свердловский районный суд Красноярска 11 мая рассмотрит дело бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двух убийств.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Быкова подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от налогов.

Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Он утверждает, что дело связано с его желанием избираться в Госдуму. Его дело будут рассматривать присяжные. Ранее рассмотрение дела переносили из-за болезни адвоката Быкова.

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Красноярск #ЧП #Криминал
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