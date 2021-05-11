Суд начнет рассматривать дело красноярского бизнесмена Быкова

Свердловский районный суд Красноярска 11 мая рассмотрит дело бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двух убийств.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Быкова подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от налогов.

Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Он утверждает, что дело связано с его желанием избираться в Госдуму. Его дело будут рассматривать присяжные. Ранее рассмотрение дела переносили из-за болезни адвоката Быкова.