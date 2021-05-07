Ветеран тыла в Новосибирске осталась без льготных лекарств

Следователи проверяют информацию о том, что 93-летняя ветеран тыла столкнулась с проблемами в получении бесплатных лекарств, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В поликлинике №27 есть льготная аптека, где обязаны выдавать лекарства и средства личной гигиены. Все время происходят задержки, а вместо лекарства выдают аналоги. 93-летняя ветеран тыла также столкнулась с проблемами в получении бесплатных лекарств.

Следователи организовали проверку, которая выявит, кто виноват в этой ситуации.